末期がんと向き合う「高須院長」が告白…遺言書に書いたパートナー「西原理恵子」にやって欲しいこと

過去詐欺にあったのに…同じ人から競走馬の購入話にノリノリ

高須氏といえば、自身がオーナーを務める競走馬『タカスタカスタカス』が先日の新馬戦を勝ったことが記憶に新しい。

西原「その『タカスタカスタカス』もね、昔一度ダマされている人から同じ話を持ち掛けられて、馬を買ったんだからバカでしょう？ その人との電話を後ろで聞いていて、『オイオイ！』って、思わず突っ込んじゃった」

約10年前、高須氏は5000万円の競争馬命名権の共同購入を知人から持ち掛けられ、半額の2500万円を出資。その際は申請が通らなかったという理由で命名を断念したが、実際にはＪＲＡに登録申請すらされていなかったのだ。

高須「そいつ、僕の大学時代の同級生なのよ。命名権は僕にくれるっていう話だったのに、『申請したけど通らなかった』ってウソまでついてた。満額返金されたけどね。その一件以来、連絡が取れなくなっていたのに急に電話がかかってきて、『前回のことがあるから、僕気分が悪いんだけど』って文句言ったら、『今度はホント！ 名誉挽回できるから！』って。でも、今回の競走馬は申請も通ったし、デビュー戦も勝った（笑）」

西原「その馬が勝ったから、『そのお金で現代アートをモチーフにしたオシャレなＬＥＤ照明を買ってくれ！』って頼んだら、『絶対にヤダ！』って言うの。私、アート作品をもらうの、嬉しいのに」

高須「ＬＥＤ照明に８万円って……絶対ダマされてる」

西原「美味しい瓶牛乳があるんだけど、『これなら８万円払ってもいいなぁ』って、煽ってくるし。馬には2500万円払うのに、私には８万円の照明すらプレゼントしてくれない。ドケチよね」

幸せそうな、じゃれ合いのような会話を繰り返しながら、話は高須氏の闘病へ向けられた。’14年にガンを発病してから約11年。現在も闘病生活を続けるなか、『高須病院』（愛知県）で回診をし、『銀座高須クリニック』（東京都）ではメスを握るなど精力的な活動を継続。プライベートでも、ゴルフに麻雀、大相撲観戦……と、アクティブに動き回っている。

西原「もう末期ガンのプロです。実は、’14年に『ダーリンは……』の連載が決まった直後にガンが判明して。連載もどうしようかって話になったけど、担当者が『（高須先生は）漫画になるのが一番好きな人ですから』って言ってくれて始めることになりました」

高須「なかなか死なないんです。ガンも治らない。もう共存ですよ。死なない程度に共存するんです。僕はテロリストが家の中にいても、自分が崩壊せずに暮らせればいいんです。ガンだった僕の仲間は、みんな死にましたけど」

西原「なんでもずっと戦う人なんですよ。バブルの借金も100億円まで積み上げて完済しちゃうんだから。途中で止められないタイプ。ガン治療もそう」

高須「新しい兵器を見つけて、試せるのは楽しいから（笑）」

西原「果敢な治療のしすぎで、ガンが弱っているかもしれないけど、自分の身体も弱ってるように見える。ただそれが、この人の生き方なんでしょうね」

高須「僕は″生涯現役″を貫く。昨日も働いたし、明日も働くの。『細かい手術なんて、できっこないよ』って思ってるヤツらに、できることを見せるのが楽しい」

西原「強がりなんですよ。でも、とにかく前に前に……って進む。こんなに働いていて、立派だなって思う。私も、漫画を描くのがイヤで、とっくに漫画家を辞めようと思ってたけど、克弥を見てハッとしたんです。辞めるのはいつでもできる。仕事があるうちは、働かなきゃって」

『僕が死んだら、喪主をしろ』高須院長が遺言書に残した内容

対談が終盤に差し掛かると、西原氏は疲れた様子の高須氏に気付き足の裏を揉み始めた。一方の高須氏は面白おかしく話をする西原氏に「ガハハ」と大笑いしながら、嬉しそうに表情を緩ませていた。

そんな高須氏は自身の壮絶な人生を記した『高須の遺言』（講談社）を上梓し、話題だ。西原氏にとってはガン闘病の末に看取った鴨志田氏に続き、大切な人の最期に再び直面する可能性もあるが……。

西原「『僕が死んだら、喪主をしろ』って言うんだけど、本当にイヤ」

高須「僕の葬式の喪主をするんだよ！ 順番から言ってもそうだ。すでに遺言書にも書いてるんです」

西原「もうね、あまり先のことは考えないようにしてるんです。”有限の恋”は、今日と明日のことだけ考えればいい」

高須「時間がなくなってくると、中身が濃くなってくるんだよね。一日が速く過ぎる。１週間が１日に感じるし、そのうち、１ヵ月が１日になるんだろうな、と」

西原「だから、そばにいてデートできる時に楽しんでいたいの。イヤなことを見つけて文句を言う年寄りではなくて、良いことを見つけて幸せを分かち合いたい。そうしないと、いろんな葛藤に負けてしまうから……（笑）」

取材が終わる頃には陽が傾き始めていた。「明日のクリニックの後、何をするかだな……」と呟く高須氏と、「上海蟹が食べたい」と応える西原氏は仲良く手を繋ぎ、ゆっくりその場を去って行った。

二人合わせて140歳。″今日″という日の価値を噛みしめ、″明日″への希望を馳せる後ろ姿に情緒が溢れていた。

『FRIDAY』2025年11月７日号より