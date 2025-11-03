「Snow Man」の阿部亮平（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲良しの人気お笑い芸人との食事会について語った。

この日はクイズ集団「QuizKnock」のふくらPとそろって登場。2人の出会いについて、ふくらPは「カズレーザーさんがクイズ対策会というか、クイズサークルみたいなのを作っているんです。勉強会みたいなので会って」と回顧した。

「クイズの裏側あるある」が話題となると、番組では阿部について「語源だけで3時間飲む」と紹介。阿部は「カズレーザーさんとの勉強会が終わった後に食事会もその後あったりするんですけど。その場で急きょクイズ大会が始まるんですよ」と打ち明けた。

中身は「大体語源の問題で盛り上がるので」と阿部。「急に“イタリア語で私を元気づける”みたいなのを誰か言い始めて。“ティラミス！”みたいなのが始まる」と振り返った。

スタジオから「凄い」との言葉が上がると「やっぱり語源の問題って、普段は普通に使っている言葉だけど、実はこういう意味があるんだっていうクイズが多いから、驚きもあって楽しくなるんですよねえ」としみじみと話した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「それって酔えるんですか？」と不思議そうに話すと、阿部は「まあそのぐらいでやるのがちょうどいいというか、楽しい」と笑顔で話した。