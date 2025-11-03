いきものがかり、20周年で初のフェス主催 槇原敬之、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音ら参加
いきものがかりが、メジャーデビュー20周年を記念し、初の主催フェス『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜』を開催することが決定した。公演は2026年3月14日・15日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われる。
【写真】豪華…！出演アーティストを紹介
2006年に「SAKURA」でメジャーデビューしてから20年。これまで支えてきたファンや関係者への感謝を音楽で届ける祝祭となる。第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦基博、槇原敬之、wacciの参加が発表された。いきものがかりは両日出演する。
出演アーティストはいずれも縁深い面々が並ぶ。アイナ・ジ・エンドや上白石萌音はコラボアルバム『いきものがかり meets』への参加経験があり、スキマスイッチとは互いのトリビュートアルバムやフェスで共演。秦基博とは吉岡聖恵のソロ曲「まっさら」を共同制作し、槇原敬之とはテレビ番組でのコラボ歌唱も実現している。wacciの橋口洋平は吉岡のオンラインイベントで共演するなど、音楽的にも交流が続いてきた。
いきものがかりは2025年4月にアルバム『あそび』をリリースし、同年6月からのアリーナツアーでは全国4都市で6万人を動員。12月にはアニメ『キングダム』第6シリーズの主題歌「生きて、燦々」をリリース予定。翌26年には16年ぶりとなる全県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!」も控えており、節目の年にふさわしい活動が続く。
■コメント
＜水野良樹＞
僕らいきものがかりにとっては、心の底から「ありがとうって伝えたくなる」フェスになるかと思います。だってこんなに素晴らしいアーティストの皆さんたちが出てくれて、デビュー20周年のお祭りに駆けつけてくださるお客様たちがいて。今まで「ありがとうって伝えたくて」と歌い続けて、ついに本当に伝える瞬間が来たなと。僕らが一番楽しみにしていますから！皆さんもお楽しみに！
＜吉岡聖恵＞
尊敬するアーティストの方々と、そしてデビュー20周年を一緒によろこんでライブを楽しんでくれるお客さんたち！みんなでつくる最高のフェスに今からワクワクが止まりません！
全ての皆さまに「ありがとうって伝えたくて」。この気持ちを胸に、心を込めてパフォーマンスしたいと思います。お楽しみに！！！
【写真】豪華…！出演アーティストを紹介
2006年に「SAKURA」でメジャーデビューしてから20年。これまで支えてきたファンや関係者への感謝を音楽で届ける祝祭となる。第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦基博、槇原敬之、wacciの参加が発表された。いきものがかりは両日出演する。
いきものがかりは2025年4月にアルバム『あそび』をリリースし、同年6月からのアリーナツアーでは全国4都市で6万人を動員。12月にはアニメ『キングダム』第6シリーズの主題歌「生きて、燦々」をリリース予定。翌26年には16年ぶりとなる全県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!」も控えており、節目の年にふさわしい活動が続く。
■コメント
＜水野良樹＞
僕らいきものがかりにとっては、心の底から「ありがとうって伝えたくなる」フェスになるかと思います。だってこんなに素晴らしいアーティストの皆さんたちが出てくれて、デビュー20周年のお祭りに駆けつけてくださるお客様たちがいて。今まで「ありがとうって伝えたくて」と歌い続けて、ついに本当に伝える瞬間が来たなと。僕らが一番楽しみにしていますから！皆さんもお楽しみに！
＜吉岡聖恵＞
尊敬するアーティストの方々と、そしてデビュー20周年を一緒によろこんでライブを楽しんでくれるお客さんたち！みんなでつくる最高のフェスに今からワクワクが止まりません！
全ての皆さまに「ありがとうって伝えたくて」。この気持ちを胸に、心を込めてパフォーマンスしたいと思います。お楽しみに！！！