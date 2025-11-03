寺田心、事務所入りのきっかけは憧れの”天才子役” 母が経緯告白「『どうして心は？』と悩んだり心配していた」
俳優の寺田心（17）が、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00〜後10：30）に出演。芸能界入りのきっかけを明かした。
【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心
大人びた言葉選びとふるまいで“天才子役”として名を馳せた寺田が、芸能界入りを果たしたのは3歳のころ。寺田は「事務所の芦田愛菜先輩に憧れて、母が事務所に入れてくれていました」と告白。「僕がおしゃべりなので、車のCMで（芦田と）共演したときに『先輩、昨日のごはんなんでした？』って。とにかくしゃべりたくて」と当時を振り返り、芦田から「これから頑張らなきゃいけない時期もあるからがんばろうね」と、エールを送られたと話した。
また、当時を振り返った寺田の母は「習い事をしているとき、ほかのお子さんは座っているのに心だけはおしゃべりをしたり窓の外を見たり、とても自由な子でした。『どうして心は？』と悩んだり心配していた」といい、「事務所のオーディション広告を見て受けてみました。人見知りをしない心はそこでも自由でとにかくおしゃべりでした。そんな心を事務所の方々は『この子の良いところなんだよ！一緒に育てていこう！』と。『ここなら心を伸ばしてあげられるのではないか…』と思い、入ることを決めました」と事務所入りの経緯を明かした。
