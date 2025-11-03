アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第４節・町田―メルボルンＣ（オーストラリア）に向けた前日会見が３日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、Ｊ１町田からは黒田剛監督とＭＦ増山朝陽が出席した。前節の浦和戦（０△０）から中９日で迎える一戦へ、増山は「少し試合まで時間があった中で、課題と向き合い、いい準備が出来たと思っている。自分たちの強みをさらに生かせるように、明日は気持ちで相手を圧倒できるゲームにしたい」と意気込んだ。

町田はリーグ戦のここ２試合連続で無得点。６月中旬から８月中旬までは公式戦１１連勝、リーグ戦ではクラブ記録の８連勝を記録したが、９月以降はやや勢いが失われている。前節の浦和戦で引き分けたことで、首位の鹿島と残り３試合で勝ち点１０差になり、リーグ優勝の可能性も消えた。

ただ、今季の目標である５位以内の可能性は十分あり、天皇杯も準決勝に残っていることから、「チーム全体で士気は上がっている」。前節の上海海港戦（２〇０）でのアジア初勝利も含めて、ＡＣＬＥはここまで１勝２分けで４位。「ＡＣＬも今の順位で満足せずに、上の順位を狙っていこうと思っている。少しでも勝って上にいけるようにしたい」と気合を入れた。アジア２連勝を飾り、リーグ戦そして天皇杯へ勢いを乗せたい。