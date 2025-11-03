森絵梨佳「身長も越されるまでもう少し」小学生息子との親子2ショットが話題「将来有望」
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの森絵梨佳が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳美人モデル「将来有望」息子との2ショット
森は「母の仕事場へ。初めてのロケバスな息子」と車内から外を眺める息子の姿を投稿。また「僕もカメラ持参」と、息子が動画を撮影する姿や森と並び2人で歩く後ろ姿も披露されており「身長も越されるまでもう少し」「足のサイズも変わらなくなってきた」と息子の成長ぶりを明かした。
これらの投稿にネット上では「成長が早い」「大人の階段登ったね」「仲良し親子」「将来有望」などの声が寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳美人モデル「将来有望」息子との2ショット
◆森絵梨佳、息子との2ショット公開
森は「母の仕事場へ。初めてのロケバスな息子」と車内から外を眺める息子の姿を投稿。また「僕もカメラ持参」と、息子が動画を撮影する姿や森と並び2人で歩く後ろ姿も披露されており「身長も越されるまでもう少し」「足のサイズも変わらなくなってきた」と息子の成長ぶりを明かした。
◆森絵梨佳の投稿に反響
これらの投稿にネット上では「成長が早い」「大人の階段登ったね」「仲良し親子」「将来有望」などの声が寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】