及川光博が主演するドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）の第4話が、11月2日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公の心優しきゲイ・波多野玄一（及川）と、彼が出会ったクールなゲイの青年・作田索（手越祐也）、トーヨコ中学生の楠ほたる（白鳥玉季）ら、現代のさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて生き抜く姿を描くホーム＆ラブコメディー。

玄一は、中学校教師である索に「好きなんです」と思いを告白。素直な気持ちを伝えるものの、その気のない索に「そんなことより、今はほたるさんのことですよ」とスルーされてしまう…。

ほたると親子のフリをする契約を交わした玄一は、その秘密を、ほたるの母・ともえ（麻生久美子）が残した3000万円を狙うロクデナシな実父・楠仁（光石研）に知られてしまった。

翌日、ほたるから3000万円の在りかを聞き出そうと躍起になる仁が中学校にまで押し掛けてきて、索が慌てて応対。「娘に会いに来たんですよ。悪いですか?」と開き直る仁。仁の興味がお金にしかないと分かった索は「もう来ないでもらえますか?」と仁を追い返し…。

そんな中、ほたる宛てに差出人不明の手紙が届き、事態は急転。手紙を読んだほたるは、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るが、その直後、仁にさらわれてしまう…!

放送終了後、SNS上には、「安定して面白い。光石さんが生理的に受け付けない悪い父親を演じるのが上手い」「しみじみ良かった。丁寧に出汁をとった味噌汁を飲んでいるようなドラマ」「ついに愛の告白をしたのに、索から『そんなことはどーでもいい!』と言われてしまう玄一さんが面白い」「みんなが少しずつ玄一さんの方を向いて来ている感じがして、良かった」などの感想が投稿された。

また、玄一が索と初恋を語り合う場面で言った「『なくなった』ってことは、『あった』ってことなので」というせりふに反響が集まり、「なくなったり、失ったことは多くあるけれど、全部あったということなんだなと。そう思ったら、これからの人生、前向きに生きられる気がした」「なくなったことを嘆くよりも、あったってことを噛み締める。良い言葉」「玄一さん、すごい。名言だ」「いい方に考える玄一さんがすてき」「前を向けるいい言葉だ。人に渡した言葉が巡り巡っている」といったコメントが寄せられた。