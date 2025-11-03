【数量限定】ローソン×FREAK’S STOREの洗えるニットで叶える冬コーデ

FREAK’S STORE（フリークス ストア）とローソンの人気コラボ企画『ローソンフリーク』第5弾が、11月8日(土)より登場！今回は、日常使いしやすく自宅で手洗いもできる「12ゲージニット」がラインナップ。薄手で軽やか、シルエットはゆったりめで着心地も抜群♡カジュアルにもきれいめにも着回せる万能ニットで、秋冬のコーデをアップデートしてみませんか？

毎日着たくなる“おうちで洗える”12ゲージニット

今回登場する「おうちで洗える12ゲージニット」は、自宅で手洗いできる嬉しい機能つき。ほどよく薄手で軽く、重ね着にもぴったりな万能アイテムです。

FREAK’S STOREらしいゆったりとしたシルエットで、リラックス感とこなれ感を両立。カラーはブラック、チャコールグレー、ブルーの3色展開で、どんなスタイルにもマッチします。

税込価格は各2,999円。デイリーにも通勤にも活躍する、頼れる1枚です。

インナー選びに新提案♪ ベイシアの「ウォームモイスト」が＋4℃の発熱で快適にリニューアル

カラーで楽しむ、秋冬のリラックスコーデ

ベーシックなブラック・グレーは大人カジュアルの定番。落ち着いた印象で、オフィスやお出かけにもマッチします。

一方、ブルーは冬の装いに華を添えるアクセントカラー。デニムやスカートに合わせても軽やかにまとまります。シンプルながらも品のある12ゲージの編み地が、季節感をさりげなく演出。

寒い日も気分まであたたかくしてくれるニットです♡

発売は11月8日！ローソン＆Daytona Parkでチェック

発売は2025年11月8日(土)。全国のローソン店舗（※一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100を除く）で購入できます。

また、FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」では11月10日(月)より販売スタート。

店舗でもオンラインでも手軽にチェックできるのが嬉しいポイントです。お気に入りのカラーとサイズを早めにゲットして♪

冬のおしゃれをもっと自由に、もっと快適に♡

忙しい毎日でも、気軽におしゃれを楽しめるFREAK’S STORE×ローソンの新作ニット。おうちで洗える機能性と、ゆったりとしたデザインが魅力のこの一枚は、季節の変わり目にもぴったりです。

ちょっとしたお出かけからリモートワークまで、どんなシーンにも寄り添う優秀アイテム♡ローソンとDaytona Parkで、この冬の“私らしいスタイル”を見つけてみてください。\