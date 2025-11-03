¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½Ð¾ì¼Âà¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¡ºå¿ÀµÚÀî¡¢¥í¥Ã¥Æ¼ï»Ô¤â¼Âà
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï3Æü¡¢¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡´Ú¹ñÀï¡Ê15¡¢16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡¢µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬½Ð¾ì¤ò¼Âà¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ËÒ¸¶Âç¤ÈµÚÀî¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡£¼ï»Ô¤Ï¹øÄË¤Î¤¿¤á¡£
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´Ú¹ñÀï¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¢§Åê¼ê
¿¹±º¡¡ÂçÊå¡¡13¡¡¹Åç
¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¡14¡¡À¾Éð
¡¡Âç¡¡Àª¡¡¡¡15¡¡µð¿Í
°ËÆ£¡¡Âç海¡¡17¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
郄¶¶¡¡¹¨ÅÍ¡¡19¡¡ÃæÆü
Á¾Ã«¡¡Î¶Ê¿¡¡20¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¶â´Ý¡¡Ì´ÅÍ¡¡21¡¡ÃæÆü
Æ£Ê¿¡¡¾°¿¿¡¡46¡¡³ÚÅ·
ËÌ»³¡¡ÏË´ð¡¡57¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡¡61¡¡À¾Éð
À¾¸ý¡¡Ä¾¿Í¡¡62¡¡³ÚÅ·
¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡¡66¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¾»³¡¡¿¸Ìé¡¡90¡¡ÃæÆü
¢§Êá¼ê
¼ã·î¡¡·òÌð¡¡ 4¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
´ßÅÄ¡¡¹ÔÎÑ¡¡10¡¡µð¿Í
ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡12¡¡ºå¿À
ÃæÂ¼¡¡ÍªÊ¿¡¡27¡¡¥ä¥¯¥ë¥È
¢§ÆâÌî¼ê
ËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡¡ 2¡¡DeNA
º´¡¹ÌÚ¡¡ÂÙ¡¡ 5¡¡¹Åç
Â¼ÎÓ¡¡°ìµ±¡¡ 6¡¡³ÚÅ·
²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡¡25¡¡µð¿Í
¾®±à¡¡³¤ÅÍ¡¡51¡¡¹Åç
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡99¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¢§³°Ìî¼ê
¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡¡ 1¡¡ºå¿À
À¾Àî¡¡»Ë¾Ì¡¡ 7¡¡¥í¥Ã¥Æ
¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡¡50¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
²¬ÎÓ¡¡Í¦´õ¡¡60¡¡ÃæÆü