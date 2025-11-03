¡ÖÌÜ¤«¤é¼ê¤¬¡Ä¡×àÍÅ²ø¤È3¥·¥ç¥Ã¥Èá29ºÐ½÷Í¥¤¬ÈáÌÄ
¡¡à¿·À¤Âå¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬àÍÅ²ø¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë°ÇÉ±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³ËÜÀé¿Ò(29)¡£¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë°á¾ØÉô¤µ¤ó¤Ë¤ªÃåÊª¤òÃå¤µ¤»¤ÆÌã¤¤¡¢°ÇÉ±É÷¤Î²¾Áõ¤Ç±Ç²èÂ¼¤ò¤ª»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢à¤ª¶¡á¤ÎÍÅ²ø¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡°ì¤ÄÌÜ¤ä¡¢ÌÜ¤«¤é¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Ê¤ê¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÍÅ²ø¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¶±¤¨¤¿´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÇ¦¤Ó¤ÎÉ±¡©¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë°Ìò¤Ç¡×¡Ö¿ë¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇÆµ¤¤¬ÀÖ±Æ¤ÇßÚÎö¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö°ÇÉ±¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ËÜ¤ÏÃæ¹ñÉð½Ñ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢2013Ç¯8·î¤ËÉñÂæ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤ä24Ç¯¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£