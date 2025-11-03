¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¥´¥ë¥Õ³¦àºÇ¶¯»ÐËåá¤¬µ×¡¹2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖËÜÅö¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡Ö»Ð¤è¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎàºÇ¶¯»ÐËåá¤¬µ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ð¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢10·î¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÈá´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙ¶×²»(29)¡£
¡¡»Ð¤ÎÆàÄÅ²Â(33)¤ÈÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âÁá¸ý¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢»ÐËå¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡¡¾Ð¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡¡¤½¤·¤Æ»Ð¤è¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#3ºÐ°ã¤¤¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆàÄÅ²Â¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö3ºÐ°ã¤¤w¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ÐËå¤ä¡×¡Ö¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»Ð¤Ç¤¹¡Ù¤ò²¿»þ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖWÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÙ»ÐËå¤ÏÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£ÆàÄÅ²Â¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¡£Ëå¤Î¶×²»¤¬21Ç¯7·î¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ê¡Åè¹¸»Ò¡¦¹À»Ò¤Ë¼¡¤°»Ë¾å2ÁÈÌÜ¤Î»ÐËå¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£