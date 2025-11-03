ＪＢＣデーの３日の船橋競馬３Ｒは、この日が初陣（開業は１０月６日）となった森泰斗師＆石崎駿師の管理馬によるワンツー決着となった。

逃げた石崎駿厩舎のワナカ（２番人気）を、３番手追走の森泰斗厩舎のセイウンユズカ（１番人気）がかわして４馬身差Ｖ。単勝１・４倍の支持に応え、森泰斗師は「乗り役の時とは違う緊張感でした。こんなにうまくいくとは…。ドラマみたいですね。ジョッキーもタイミングが良かった」と喜んだ。続く６Ｒでも２番人気のシュヴァルノワールで勝利し、デビュー２連勝を決めた。

（３Ｒで）騎乗したのは騎手学校で同期の戸崎圭。大井所属時の懐かしい勝負服をまとってのＶゴールに「（先々週の）日曜に“乗ってくれ”と連絡をもらいました。ホントに（ＪＢＣの日で）いいタイミングでした。人気だったし、泰斗のデビュー戦と聞いて緊張したけど、勝てて良かった」とほほ笑んだ。

残念ながら、２着に敗れた石崎駿師は「とりあえず無事にレースを終えられて良かった。ファンの皆さんに感動を与えられるような馬を育てていきたい」と、“１勝”へ向けて意欲を見せた。