USJ、25周年「おおきに！大阪！」1日だけの特別パフォーマンス 歴代アニバーサリー網羅【御堂筋ランウェイ】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）が3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に参加。2026年に控える開業25周年テーマに合わせた特別なパフォーマンスを披露した。
【写真多数】御堂筋にUSJ登場！ジャラだけでなくクルーもたくさんパレード
USJでは25周年テーマを「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」に決定。その25周年を祝うプロジェクト第一弾として同イベントに参加。綾小路麗華やディーコン（ウォーターワールド）をはじめ、エルモやスヌーピーなどパークの仲間たちが勢ぞろい。パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーに特別パフォーマンスを披露。会場を盛り上げた。
「おおきに！大阪！」「ずっと一緒に笑おう！」などと感謝のメッセージを発信。
『御堂筋ランウェイ2025』は大阪のメインストリート・御堂筋から大阪の魅力を国内外へ広く発信する目的に毎年秋に開催されている。
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
出演：
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪ブルテオン
紅ゆずる
ゆうちゃみ
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」
SUPER EIGHT
MC：今田耕司、福本愛菜
DJ：大抜卓人
