王者サンダーが開幕7連勝…SGAは連続20得点以上を記録した試合数で歴代3位タイの79試合に

11月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAでは開幕5連勝を記録していたシカゴ・ブルズがニューヨーク・ニックスに116－128、サンアントニオ・スパーズがフェニックス・サンズに118－130でそれぞれ敗れた。

その一方で、昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、ニューオーリンズ・ペリカンズ相手に137－106で快勝。開幕から無傷の7連勝とし、リーグ唯一の無敗チームとなった。

サンダーはこの試合でもジェイレン・ウィリアムズ（手首）とケンリッチ・ウィリアムズ（ヒザ）が不在だったことに加え、スターターのルーゲンツ・ドート（体調不良）とチェット・ホルムグレン（腰の痛み）も欠場。

それでも、MVPのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がゲームハイの30得点に7アシスト1スティール、アーロン・ウィギンズが15得点、アイザイア・ハーテンシュタインが14得点14リバウンド8アシスト、ケイソン・ウォーレスが13得点5スティールを残すなど計8選手が2ケタ得点を奪った。

今シーズンも平均33.6得点5.1リバウンド5.9アシスト1.1スティール1.1ブロックを残すSGAは、2024年10月31日のスパーズ戦（18得点）を最後に、レギュラーシーズンで出場した全試合で20得点以上を積み上げている。

ペリカンズ戦を終えて、SGAは連続して20得点以上を記録した試合数が79に到達。これはオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）と並んでNBA歴代3位タイで、その上にいるのは92試合、126試合の記録を保持するウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）のみ。

5日のロサンゼルス・クリッパーズ戦でSGAが20得点以上を奪うことになれば、NBA歴代単独3位へ浮上する。ロバートソンとチェンバレンの記録はいずれも1960年代だっただけに、サンダーのトップスコアラーのパフォーマンスは必見だ。



SGA totaled his 79th consecutive 20+ point game today 🤯

He ties Oscar Robertson for the 3rd longest streak in NBA history!

Wilt Chamberlain- 126 games

Wilt Chamberlain - 92 games

Oscar Robertson - 79 games

Shai Gilgeous-Alexander - 79 games https://t.co/1ZkeMv89lF pic.twitter.com/3Q6MKUrspo

- NBA.com/Stats (@nbastats) November 3, 2025

【動画】ペリカンズ戦で30得点を奪ったSGAのハイライト





