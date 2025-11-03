レイカーズがヒートに勝利…3選手が25得点超え、八村塁も15得点6リバウンドの活躍

11月3日（現地時間2日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがクリプトドットコム・アリーナでマイアミ・ヒートと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズ、ゲイブ・ビンセント、ディアンドレ・エイトンが欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ジャクソン・ヘイズが先発を務めた。

試合開始から八村の3ポイントシュート、ダンク、ドンチッチの“3点プレー”で8－0のラン。ヘイズ、リーブスも続くと、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、ブロニー・ジェームズといったベンチメンバーも加点し、43－36とハイスコアゲームを繰り広げた。

第2クォーターは序盤に3点差に迫られたものの、残り4分48秒からドンチッチ、リーブスの連続得点で68－50と18点差。77－63でハーフタイムを迎え、前半終了時点でドンチッチが16得点5リバウンド5アシスト、ラレイビアが15得点、ヘイズが13得点、リーブスが12得点6アシスト、八村が10得点を挙げた。

第3クォーターはヒートの反撃に遭う展開。残り2分22秒に沈めたダルトン・コネクトの3ポイントを最後に得点を奪えず、0－8のランで4点差に詰め寄られた。

第4クォーターは2点差に迫られた場面で八村が長距離砲を成功。ラレイビア、ドンチッチ、スマート、リーブスも加勢し、逆転を許さなかった。

最終スコア130－120で勝利したレイカーズは、ドンチッチが29得点11リバウンド10アシストで“トリプルダブル”を達成したほか、リーブスが26得点11アシスト、ラレイビアが25得点8リバウンド、ヘイズが15得点5リバウンド、スマートが11得点を記録。八村は30分58秒のプレータイムで3本の3ポイントを含む15得点に6リバウンド2アシストをマークした。

なお、レイカーズは4日（同3日）にポートランド・トレイルブレイザーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 130－120 マイアミ・ヒート



LAL｜43｜34｜25｜28｜＝130



MIA｜36｜27｜35｜22｜＝120



Luka Dončić whips it crosscourt on a dime…

Rui Hachimura knocks down the triple!

High-level action right now on NBA League Pass: https://t.co/crgNLoHtwz pic.twitter.com/ieZGr21WCV

- NBA (@NBA) November 3, 2025

【動画】八村塁がドンチッチのアシストから3ポイント成功