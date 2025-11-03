YOASOBIのAyaseとデザイナー井野将之の対談が公開！YOASOBIとファッションブランドdoubletコラボ記念

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEBサイト「FASHIONSNAP」にて、YOASOBIコンポーザーのAyaseと、doubletのデザイナーの井野将之による対談が公開された。

Ayaseと井野将之の互いへのリスペクトが伝わってくる内容

ZOZOTOWN20周年を記念したスペシャルイベント『ZOZOFES』にてファッションブランド“doublet”とYOASOBIのコラボアイテムが発売されることを記念した今回の対談。コラボに至るまでの経緯、それぞれのクリエイティブから感じることなど深く語り合っている。プライベートでもdoubletを愛用するAyase、YOASOBI楽曲からインスピレーションを受けるという井野、互いのリスペクトが伝わってくる内容となっているので、チェックしてほしい。YOASOBI×doubletのコラボアイテムは、11月3日までZOZOTOWNにて受注生産を受付中。

また、YOASOBI Official YouTubeチャンネルでは、10月13日にKアリーナ横浜にて開催された、ZOZOTOWN20周年記念イベント『ZOZOFES』での劇上パフォーマンス映像を公開中。Ayase・ikuraの熱量高いWボーカルに加えて、本イベントにてコラボを実施したファッションブランド・doubletのアイテムを身に纏った、一夜限りの衣装にも注目してほしい。

