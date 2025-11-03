プロ野球・広島は3日、佐々木泰選手が侍ジャパントップチームに追加招集されたことを発表。選手らは15日・16日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」に臨みます。

2日間にわたって行われる、この韓国代表との試合。井端弘和監督からも「WBCに向けた国内での最終選考」の位置づけだと明かされています。佐々木選手は大学時代・2023年の「第44回 日米大学野球選手権大会」で侍ジャパンの選出経験がありますが、トップチーム入りは初となっています。

追加招集について佐々木選手は「本当にありがたい気持ちです。なかなかこのような経験をさせてもらう機会はないと思うので、何か吸収できるようにしっかり頑張って良い時間にしたいです」と意気込みを明かしました。

強化試合は東京ドームにて11月15日(土)、16日(日)の日程で開催。 これを前に6日〜12日の日程では宮崎にて強化合宿も行われ、10日には広島との練習試合も予定されています。

今回の侍ジャパントップチームには同じく広島の小園海斗選手や森浦大輔投手も選出。10月の発表時点では同じくルーキーの中日・金丸夢斗投手の招集が発表されており、先日はロッテのルーキー・西川史礁選手の追加招集が明かされていました。