²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×·çÀÊ¤Ï£µÆü¤Þ¤Ç¤«¡¡¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¤¬ÀâÌÀ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Î£³ÆüÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈÄÁÒÊþ´õ¥¢¥Ê¤¬ÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡Ö±©Ä»¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·ÃÙ¤¤²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Æü¡Ê£³Æü¡Ë¤ÈÌÀÆü¡Ê£´Æü¡Ë¤ÏÈÄÁÒ¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±©Ä»¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á£±£°·î£³£°ÆüÊüÁ÷¤«¤é·çÀÊÃæ¡£ÂåÌò¤Ï£³£°¡¢£³£±ÆüÊüÁ÷¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤ÎÁðÆåÏÂµ±¥¢¥Ê¤¬¡¢£±£±·î£³ÆüÊüÁ÷¤ÏÈÄÁÒ¥¢¥Ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£´ÆüÊüÁ÷¤ÏÈÄÁÒ¥¢¥Ê¤¬¡¢£µÆüÊüÁ÷¤ÏÁðÆå¥¢¥Ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÁðÆå¥¢¥Ê¤Ï£±£°·î£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌÀÆü¤ÈÌÀ¸åÆü¡¢¤µ¤é¤ËÍè½µ¤Î¿åÍËÆü¤¬ÂåÌò¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂåÌò¤Ï£³£°¡¢£³£±Æü¡¢£±£±·î£µÆüÊüÁ÷¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶ÆüÊüÁ÷°Ê¹ß¤Ï±©Ä»¥¢¥Ê¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¥¢¥Ê¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£