¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡à¸µ¥ì¥¢¥ëá¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë³ÍÆÀ¸¡Æ¤¤«¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½£Í£Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¡Ê£²£¶¡Ë¤òÍè²Æ¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂ¦¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î²ÃÆþ¤ÏÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯ÅªÂ¦ÌÌ¤äµëÍ¿À©¸Â¤Ê¤É¤«¤é¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æà¶ØÃÇ¤Î°ÜÀÒá¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£