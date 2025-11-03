トラジャ松田元太「24時間テレビ」キンプリ高橋海人の代打は「前日に事務所から連絡来て」生パフォーマンス裏側「過去一シビれました」
【モデルプレス＝2025/11/03】Travis Japanの松田元太が、11月1日放送の日本テレビ系日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演。8月30日に放送された同局系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」の裏話を明かした。
【写真】代打出演の松田元太「24時間テレビ」オフショット
松田はこの日のスタジオトークにて「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」の裏話を回想。その中でKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）がプロデュースした一夜限りの「ボーダーレスLIVE」の企画について振り返る一幕があった。
高橋は体調不良のため、当日は出演を見合わすこととなり、松田は「前日に事務所から連絡来て」と急遽代打で番組への出演が決まったことを告白。当日披露したのは、歌舞伎とHIPHOPのコラボレーションという難易度の高いパフォーマンスだったため「海人だからこそ頑張りたいと思ったんですけど、『内容見させてもらってから判断してもいいですか』っていう。本当に大変なことではあったので。過去一シビれました」と出演までの経緯を明かした。
これを受け、元々同企画への参加が決まっていた川島如恵留は「あの海人がやってたことを、1日で振りを入れるのか？って心配でしょうがなくて。一歩間違えたら怪我してもおかしくないような派手なパフォーマンスがいっぱいあったので。その中でやり遂げたのもチームとしてすごく嬉しかったです」とコメント。すると松田は「Tomonori Jinnnaiが『24時間テレビ』にいたのはデカかったですね」とお決まりネタでスタジオの笑いを誘い、川島と共に“TJポーズ”を決めていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
