手島優、結婚3周年を報告 夫＆息子との記念日ショット公開「仲良し」「憧れの夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントの手島優が11月2日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】手島優、夫＆息子とのラブラブ家族ショット
手島は「11月1日は結婚記念日」とつづり、3周年を報告。「今年はお互いお手紙の交換してみたり 待ち合わせしてお祝いご飯食べに行ったり なんだか付き合いたての頃を思い出した感じでした」と明かし「夫よ、いつもありがとう。あたしゃ〜日に日に愛情が増すばかりです」と夫への愛を伝えた。
投稿では、夫と息子との家族3人の写真を添え、手島は指で「3」を作り、笑顔で顔を寄せる様子が収められている。
この投稿に「幸せな家族」「仲良し」「憧れの夫婦」「可愛い奥さん」「ラブラブで羨ましい」などコメントが寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆手島優、結婚3周年ショットを公開
◆手島優の家族写真に反響
