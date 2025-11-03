増田惠子、ソロデビュー45周年記念コンサート開催決定 ソロシングル、カバー、ピンク・レディーの名曲ずらりのセットリスト公開
増田惠子のソロデビュー45周年記念ソロコンサート「増田惠子・ソロデビュー45th anniversary concert I Love Singing スペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー」が、2026年2月6日にI’M A SHOWにて開催されることが決定。事前セットリストが公開された。
【写真】ピンク・レディー“ケイ”こと増田惠子、「大先輩」から“若さの秘訣”授かる「ず〜〜っと綺麗」の声
9月2日に68歳を迎えた増田惠子が、2025年10月28日にBillboard Live横浜にて「増田惠子 ＆ KEI（ピンク・レディー） I Love Singing!! 2025 〜バースデイ・スペシャル〜」を開催。会場は拍手と大歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。
そして2026年には、ピンク・レディーとしてデビュー50周年、ソロとしてデビュー45周年を迎える増田。そんな節目を記念して、「I Love Singing スペシャル！」と題した、自身初の“事前セットリスト公開”によるアニバーサリーコンサートの開催が発表された。
ライブ情報の解禁と同時に、セットリスト（曲順）を事前に公開するという特別企画となる今回のコンサート。曲目には、日本を代表するシンガーソングライターやアーティストたちが書き下ろしたソロシングル曲をはじめ、それらのアーティストへの敬意を込めたカバー曲、さらに当時のオリジナルアレンジのままで披露されるピンク・レディーの大ヒットナンバーなど、見どころ・聴きどころ満載の、まさにスペシャルな内容となっている。
増田は「早いもので、ソロデビューしてから45年という年月が流れました。2026年はピンク・レディーの50周年でもあり、私にとっては、とても大切なそして楽しい年になりそうです。そういう年だからこそ、初めての『事前セットリスト公開』という特別な企画のコンサートに挑戦します。歌手・増田惠子のヒストリーを辿り、ここから改めてのスタートとなるような楽しい夜にしたいです。数寄屋橋交差点すぐの『I’M A SHOW』で、みなさんをお待ちしております」とコメントを寄せた。
■コンサート セットリスト（曲順）
＜1部＞
1「すずめ」1stシングル／作詞・作曲：中島みゆき
2「時代」カバー／作詞・作曲：中島みゆき
3「ためらい」2ndシングル／作詞・作曲：松任谷由実
4「春よ、来い」カバー／作詞・作曲：松任谷由実
5「らせん階段」3rdシングル／作詞・作曲：竹内まりや
6「人生の扉」カバー／作詞・作曲：竹内まりや
7「女優」4thシングル／作詞・作曲：桑田佳祐
8「涙のキッス」カバー／作詞・作曲：桑田佳祐
9「最後の恋」10thシングル／作詞：阿久悠・作曲：加藤登紀子
10「百万本のバラ」カバー／訳詞：加藤登紀子
＜2部＞
1「Stop! In the Name of Love」シュープリームス
2「It’s Too late」キャロルキング
3「AVEC LE FEU」フランスデビューアルバム収録曲
4「UFO」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
5「渚のシンドバッド」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
6「サウスポー」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
7「慕情」／作詞・作曲：中島みゆき
増田惠子ソロコンサート「増田惠子・ソロデビュー45th anniversary concert I Love Singing スペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー」は、I’M A SHOWにて2026年2月6日開催。
【写真】ピンク・レディー“ケイ”こと増田惠子、「大先輩」から“若さの秘訣”授かる「ず〜〜っと綺麗」の声
9月2日に68歳を迎えた増田惠子が、2025年10月28日にBillboard Live横浜にて「増田惠子 ＆ KEI（ピンク・レディー） I Love Singing!! 2025 〜バースデイ・スペシャル〜」を開催。会場は拍手と大歓声に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。
ライブ情報の解禁と同時に、セットリスト（曲順）を事前に公開するという特別企画となる今回のコンサート。曲目には、日本を代表するシンガーソングライターやアーティストたちが書き下ろしたソロシングル曲をはじめ、それらのアーティストへの敬意を込めたカバー曲、さらに当時のオリジナルアレンジのままで披露されるピンク・レディーの大ヒットナンバーなど、見どころ・聴きどころ満載の、まさにスペシャルな内容となっている。
増田は「早いもので、ソロデビューしてから45年という年月が流れました。2026年はピンク・レディーの50周年でもあり、私にとっては、とても大切なそして楽しい年になりそうです。そういう年だからこそ、初めての『事前セットリスト公開』という特別な企画のコンサートに挑戦します。歌手・増田惠子のヒストリーを辿り、ここから改めてのスタートとなるような楽しい夜にしたいです。数寄屋橋交差点すぐの『I’M A SHOW』で、みなさんをお待ちしております」とコメントを寄せた。
■コンサート セットリスト（曲順）
＜1部＞
1「すずめ」1stシングル／作詞・作曲：中島みゆき
2「時代」カバー／作詞・作曲：中島みゆき
3「ためらい」2ndシングル／作詞・作曲：松任谷由実
4「春よ、来い」カバー／作詞・作曲：松任谷由実
5「らせん階段」3rdシングル／作詞・作曲：竹内まりや
6「人生の扉」カバー／作詞・作曲：竹内まりや
7「女優」4thシングル／作詞・作曲：桑田佳祐
8「涙のキッス」カバー／作詞・作曲：桑田佳祐
9「最後の恋」10thシングル／作詞：阿久悠・作曲：加藤登紀子
10「百万本のバラ」カバー／訳詞：加藤登紀子
＜2部＞
1「Stop! In the Name of Love」シュープリームス
2「It’s Too late」キャロルキング
3「AVEC LE FEU」フランスデビューアルバム収録曲
4「UFO」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
5「渚のシンドバッド」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
6「サウスポー」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一
7「慕情」／作詞・作曲：中島みゆき
増田惠子ソロコンサート「増田惠子・ソロデビュー45th anniversary concert I Love Singing スペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー」は、I’M A SHOWにて2026年2月6日開催。