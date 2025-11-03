アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第４節・町田―メルボルンＣ（オーストラリア）に向けた前日会見が３日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、Ｊ１町田からは黒田剛監督とＭＦ増山朝陽が出席した。前節の上海海港（中国）戦（２〇０）でアジア初勝利を手にした黒田監督は「私自身も大会に慣れてきた。アウェーも２試合経験し、前回初の勝利を取ることが出来、すごく自信にもなっている。ここまで少し時間が空いたことから選手たちもリフレッシュできたでしょうし、すごくいい準備をもとにこの４戦目を迎えられる」と話した。

メルボルンＣは昨季、同国・Ａリーグで２位。プレーオフで優勝し、ＡＣＬＥへの出場権を勝ち取った。Ｊリーグでは広島のＦＷトルガイ・アルスランらが所属経験があり、現在は今年８月までＪ１福岡に在籍していたＭＦ金森健志がプレーしている。

相手の印象について「オーストラリアを代表する歴史あるチームの１つだと思っています。非常にフィジカルも強く背の大きい選手が多いので圧倒されないように選手ともども戦っていきたいすごく新鮮な気持ちでチャレンジできることをうれしく思う。」と黒田監督。プレーだけで無く、地図でメルボルンの場所も確認し、イメージを膨らませた。

さらに、２９年前に新婚旅行でオーストラリアを訪れたエピソードも明かすと、「（旅行時も）ちょうど１１月でした。そういうすごく思い出のある地でもあるし、（青森山田での）監督が始まった年からその地に訪れていたという運命的な国でもある。そういった意味では、すごくありがたい気持ちを感じながら明日は試合をさせていただきたい」と意気込んだ。アジア初勝利の次は、ホームでのＡＣＬＥ初勝利を狙う。