◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日 Ａブロック▽法大２―１慶大（３日・神宮）

法大が、５連覇を目指す慶大に競り勝ち、白星スタートを切った。「３番・左翼」でスタメン出場した山田頼旺（らいおう）外野手（１年＝中京大中京）が３回２死、左越えに先制ソロをたたき込んだ。

鋭く、強く振り抜いた。山田は慶大の先発・入江祥太投手（１年＝石橋）のストレートを捉えると、打球は左翼席で弾んだ。大学公式戦初アーチはチームを勝利に導く先制弾。「とにかくフレッシュでずっと慶応に負けていると聞いていて、『４度目の正直』というか、勝ちに行こうとチームが一つになっていた。少しでも貢献したい気持ちが、あの打席になった」と笑顔で振り返った。

中京大中京では高校通算２１発の大砲。「法大に行った先輩が、社会人やプロで活躍している例が多くて、それに自分も続きたいと法政を選びました」。憧れはヤクルトのドラフト１位で、同じ右打者の松下歩叶内野手（４年＝桐蔭学園）だ。「高校の時から松下さんの動画をずっと見ていて、憧れていた。自分もああいった選手になりたい。ずっと松下さんの打撃フォームを見ていて、本当にすごいなと研究しています」。日々の学びを力に変え、一撃を生んだ。

法大の外野手争いは激しいが「ベストナインとかタイトルが目指せるような選手に。松下さんのような、見ていてワクワクするようなバッターになりたいです」と山田。この一発を、飛躍のきっかけにしてみせる。（加藤 弘士）