ワールドシリーズでMVPに

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を延長11回の死闘の末に制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点。シリーズ3勝目を挙げ、MVPも獲得した。第6戦から中0日での連投には、衝撃のデータが隠されていた。

第6戦で96球を投じ、6回1失点でチームを勝利に導いた山本。運命の第7戦にも、中0日でマウンドに上がった。

2回2/3を封じて“胴上げ投手”に。魂の34球には、衝撃のデータが隠されていた。

MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」を担当するデビッド・アドラー氏は、日本時間3日に自身のXを更新。「ヨシノブ・ヤマモト、ワールドシリーズ第7戦で休養日ゼロでの登板」として添付した写真に、驚異の数字が並んでいた。

スプリット、カット、4シーム、カーブ、シンカーの5球種全てで、これまでよりも球速がアップ。第7戦の4シームは平均96.9マイル（約155.9キロ）で1.5マイル（約2.4キロ）も速くなっていた。

山本はWS第2戦は完投勝利。延長18回死闘の第3戦は、ブルペンでスクランブル発進に備える男気も披露。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍だった。



