北海道の旨み凝縮スープカレーが旨かった 具沢山の素揚げ野菜が主役、渋谷で堪能！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷のスープカレーの店『北海道スープカレーSuage渋谷店』です。
自社農園の野菜に唸る、滋味深い王道の味わい
万人に愛されるクセの無い味わいと、食べやすく串に刺したキャッチーなスタイルで都内にも多くのファンを持つ『Suage』。
ちょっと贅沢カレー1880円（ライスチーズトッピング＋200円）
『北海道スープカレーSuage渋谷店』ちょっと贅沢カレー 1880円（ライスチーズトッピング＋200円） 具は北海道の知床鶏と角煮、まいたけにヤングコーン
玉ねぎとトマト、鶏ガラをベースに、スパイスやバジルオリーブオイルを加えて仕上げた香り高いスープに合わせるのは、自社農園「すあげアグリ」で作られた自慢の野菜達だ。中でも具材の下にさりげなく忍ばせた「インカのめざめ」の破壊力は抜群。
ほっくり香ばしく、ねっとりとした甘みに思わずうっとり。他の野菜も素揚げにすることでおいしさを十二分に引き出す設計となっており、スープカレーデビューにもピッタリの一杯だ。
『北海道スープカレーSuage渋谷店』店長 柳田さん
店長：柳田さん「『インカのめざめ』を使用した『揚げいももち』も絶品です！」
『北海道スープカレーSuage渋谷店』
『北海道スープカレーSuage渋谷店』
［店名］『北海道スープカレーSuage渋谷店』
［住所］東京都渋谷区渋谷2-22-11渋谷フランセ奥野ビル地下1階
［電話］03-6803-8270
［営業時間］11時〜22時（21時半LO）
［休日］施設に準ずる
［交通］地下鉄副都心線他渋谷駅B5出口から徒歩4分
※画像ギャラリーでは、帆立とあおさの海鮮カレーの画像がご覧いただけます。
撮影／浅沼ノア、取材／編集部・荒川
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。