¡Ú¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Û¡Ö£²»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¤¾¡¼¡×ÃáÉã¤Î¥é¡¼¥á¥ó¹ÔÎóÅ¹¡ØÄÁÃ£¤½¤Ð¡Ù¤ò´®Ç½¡Ö±½ÄÌ¤ê¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ØÄÁÃ£¤½¤Ð¡Ù¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»ä¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤¿!! ÃáÉã¤Îü¥ÄÁÃ£¤½¤Ðü¥¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö£²»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¤¾¡¼¡×¤ÈÊÂ¤ó¤À¶ìÏ«¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÖ¤È¹õ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢È¤¤ÇÄ¹¤¤ÌÍ¤ò¤Ä¤Þ¤ß¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÏÁëºÝ¤ËÃÝÀ½¤ÎÎü¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±½ÄÌ¤ê¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡¼¡×¤ÈºÆË¬¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢Çò¤¤Ð§¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤ÈÄ¹¤¤ÌÍ¡¢ÎÐ¤ÎÌîºÚ¤¬±Ç¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê°ìÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÏÃÂê¤ÎÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¹ÔÎó¤â±Þ¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤´¨¤¤Æü¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤½¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÂÔ¤Äµ¤»ý¤Á¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â³«Å¹ÂÔ¤Á¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¢öÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖµÙÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤é¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡¡¸æÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Ç¤À¤ÈÍ¾·×´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û