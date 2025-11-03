井川遥、色白美脚堂々披露 美麗ショットに「息をのむ美しさ」「女神降臨」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】女優の井川遥が11月2日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた脚が際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井川遥、ロングコートから美脚スラリ
井川は、週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）2025年10月30・11月6日号より、フォトグラファーの松岡一哲氏が撮影したグラビア「原色美女図鑑」のオフショットを投稿。ソファにもたれかかり、ロングコートからのぞく色白の美しい脚を披露している。
この投稿にネット上では「息をのむ美しさ」「憧れの女性」「女神降臨」「上品」「圧巻の美脚」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
