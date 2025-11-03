¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤ÎÈþ¿Í±üÍÍ¡¢Ì¼¤Î°¦¤é¤·¤¤¶á¶·¸ø³«¡Ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¤È¹ë²ÚÄí±à¤ËÃíÌÜ¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÉ×ÉØ¡¢Â©»Ò¤Î´é¤ò½é¸ø³«
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²È¤Ç¤â¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ëÈà½÷¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¼«Âð¤Ê¤¬¤é¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤µ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤Äí¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂ©»Ò¥¸¥å¥Ì¤¯¤ó¡¢2023Ç¯¤ËÌ¼¥½¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥½¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¸å¤í»Ñ¤Î¤ß¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¼¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥½¥¤¤¬100Æü¤Î¤È¤¡ÄËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¯¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Þ¥Þ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ø¤³¤ì²¿¡©¤³¤ì²¿¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò»Ø¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤È¤¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬Áá¤¤¡Ä¸µµ¤¤Ë²Ä°¦¤¯°é¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥½¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î100Æü½Ë¤¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¡¦¶¦´¶¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2009Ç¯¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¤Ç¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2012Ç¯8·î¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2023Ç¯12·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ä¹ª¤ß¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇSNS¾å¤Ç¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£