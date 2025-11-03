◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日 Ａブロック▽法大２―１慶大（３日・神宮）

秋季フレッシュリーグが開幕。５連覇を狙う慶大は法大との接戦に敗れ、黒星発進となった。西武、巨人、オリックスで通算５２５本塁打を放ったレジェンド・清原和博氏の次男・勝児内野手（１年＝慶応）は７回２死二塁から代打で出場。父が見守る中、四球を選び、二塁の守備に就いた。９回１死では遊ゴロに倒れ、１打数無安打１四球だった。

ロースコアの息詰まる投手戦に競り負け。試合後の勝児は唇をかんだ。「悔しいですね。それだけです」。試合中はベンチで声を出し、ナインを鼓舞。７回２死二塁、代打で出番が訪れた。フルカウントからしっかりとボールを見極め、四球で出塁した。

「負けていたので、とにかく出塁してつなぐということだけを考えた。しっかり粘ってフォアボールを取れたので良かったです」

悔やむのは１点差で迎えた９回１死。カウント２−２から３球ファウルで粘ったが、遊ゴロに終わった。「後ろに安達（英輝・２年＝慶応）がいたので、つなぐ意識で大きいの狙わずに、出塁だけを考えて打席に立ったので、少しは粘れたんですけど、塁に出られずとても悔しいです」。春の新人戦以来となる神宮の打席。鍛錬の成果を形にできなかったことを反省した。

夏場から秋にかけては「全体的にスケールアップすることを目標にして、練習を行っていました」と言う。「練習をたくさんやる。質も大事なんですけど、量をこなさないと僕としてはいけないと思うので、疲れた中でも質にこだわることを意識していました」。その結果、「スイングも自分なりに強くなったと思いますし、たくさん打ったり走ったり守ったので、春よりはスケールアップができているかなと思います」と手応えを感じている。

憧れの存在がいる。高校の先輩でもある吉野太陽内野手（３年＝慶応）だ。「すごい練習熱心で、そこに引っ張られて練習している部分もあった。あの人にまずは追いついて、追い越したいという気持ちが強い。一番は野球への姿勢。本当に尊敬できる先輩ですし、常に野球を追い求めている方」と背中を追う。「来春には後輩も入ってくると思うので、僕もそういう先輩になりたいなと思っています」と意気込んだ。

チームは今秋のリーグ戦で３季連続５位。復活へ新戦力の台頭は不可欠だ。「来年の春、チームとして優勝するというのが一番の目標。その中で自分がどうチームに貢献できるかをこの秋、冬、春、しっかり突き詰めていきたい」と勝児。大好きな兄・正吾さんから譲り受けた赤いリストバンドを身につけ、次戦こそ打つ。（加藤 弘士）

◆清原 勝児（きよはら・かつじ）２００５年５月１日、東京・港区生まれ。２０歳。幼稚園年長から野球を始め、慶応幼稚舎（小学校）時代はオール麻布でプレー。小６時にはジャイアンツジュニアに選出された。中学時代は世田谷西シニアに所属。慶応では２年秋からベンチ入り。２３年春夏の甲子園に出場。夏には代打の切り札として１０７年ぶりの日本一に貢献した。１７５センチ、８０キロ。右投右打。