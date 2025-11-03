◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）

自慢の豪脚を武器にディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）が重賞初制覇に挑む。前走の毎日王冠は前が止まらない不向きな流れのなか４着。勝ったレーベンスティールを上回る上がり３ハロン３３秒２の爆発力で、大外から猛然と迫る見せ場たっぷりの内容だった。清水英調教師は「開幕週、前残りであれだけの脚を使えた」と納得の表情。函館記念に続く４着は地力強化の証しだろう。

今回はキャリア最長となる２５００メートル。トレーナーは「２５００メートルはぴったりで、もともとこの距離を使ってみたいと思っていた」と歓迎。続けて「天皇賞・秋や福島記念も視野にあったが、（岩田）望来も『距離はもっとほしい』と言っていた」。前走を含め５度の手綱を執ってきた鞍上も距離適性を後押しする。

先月２９日の１週前追い切りは美浦・Ｗコースで６ハロン８２秒３―１２秒２。僚馬を追走して１馬身遅れはしたものの、清水栄師は「少し物足りなく見えるかもしれないけど、やるたびに良くなっていく馬なので想定の範囲内」と意に介さない。３歳時の共同通信杯ではジャスティンミラノ、ジャンタルマンタルといった後のＧ１馬を上回る末脚を繰り出したディーマジェスティ産駒がいよいよ重賞タイトルをつかみ取る時が来た。