クイズ集団「QuizKnock」ふくらP（32）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。妻で元「乃木坂46」のタレント・高山一実（31）の前でついやってしまうことを明かす場面があった。

この日はクイズ好きとして知られる「Snow Man」阿部亮平とそろって登場。「クイズの裏側あるある」のプライベート編として「自宅で妻に賢いアピール」と紹介されると「よく知ってますね。そんなことまで」と照れた。

これについては「スマホで動画とかを見る時に、もちろんお笑いの動画も見るし、数学の解説とかしてる動画も好きななんで見るんですけど」とした上で「数学の動画の方が絶対に賢いじゃないですか。なので“そろそろ家着くよ”って言われたら、まあちょっと数学の動画でも見ておこうかなって」と笑ってみせた。

そうして高山が帰宅すると「ああごめん、今三角関数の勉強してたわ…」と平然と話すという。

賢くみられたいのかと聞かれると「思われたいですね」とふくらP。先日は数学動画を見て待っていたが、高山がなかなか帰って来ず、「ネタ動画を見ている時に帰って来ちゃって」と苦笑い。「その時はすぐに消して」と振り返って笑わせた。