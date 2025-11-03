元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が3日、金曜日のコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾った第7戦で、ドジャースが「勝ったな」と思った瞬間を解説した。

ドジャースは前日1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝いた。

長嶋は第6戦の前日、先月31日の放送で「7戦まで行ったら100％勝ち」とドジャースの連覇を予想。長嶋が「まあ、預言者だね」とご満悦の表情を浮かべる中、元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏は「僕も昨日も見てましたよ。じゃあ一茂さん、どの瞬間に“これはドジャースいける”と思ったんですか？」と投げかけた。

「潮目が変わったところって、試合中と試合外であるんですけど」と長嶋。「1つはドジャースがビハインドでトロントに行った時に練習したんですよ。試合前に、ロバーツ監督とキム・ヘソンっていう選手が一塁から三塁までのベースランニングで競争を2人でしてたんです。そしたら、ロバーツ監督が、俺、故意じゃないと思うんだけど、二塁を回ったところで足が絡まっちゃってこけたの。そしたら、それを見て、選手がみんな笑ったんですよ。で、やっぱビハインドで入ってきて、その練習の日って、任意で自由参加だったので、別にこなくてもいいけど、全員練習出たんですよ。でも、凄い表情が厳しくて、しかもアウェー。後がない。でも、そのロバーツ監督が二塁でこけた時に、みんな笑って、そこにいた記者の人たちは“もしかしたらこういう雰囲気だったらあるねと、逆転は”っていうのが1つ、グラウンドで。もう1つは、6戦目は由伸投手が投げて勝った、僕が予言した通りに。7戦目で僕が勝ったなと思った時は…これも結果論ですよ、こじつけかもしれないです。やっぱり、大谷投手が（3回、ビシェットに）スリーラン打たれた時ですね」とポイントを挙げた。

ただ、これにはスタジオから「打たれた時に勝てると思ったんですか？」と異論が続出。それでも、長嶋は「勝てると思った」とキッパリ。その理由として「あの時のブルージェイズのベンチ」の様子だし、「大谷投手は1回から、正直大谷投手であっても、疲労困憊だし、満身創痍だし、かなりマウンドさばきは重かった。球速は出てたけど、相当重いなと。で、3回でスリーラン打たれて、ブルージェイズの方のベンチを見たら、もう勝ったかのようなお祭り騒ぎに見えたんですよ。これ野球界の人みんなわかるんですけど、やっぱり勝負は下駄を履くまで分からないと言って、試合中に一喜一憂しすぎちゃいけないんですよ。それがブルージェイズには少し僕が見えた」と指摘した。

さらに「もう1つ、ロハスが同点ホームラン打った時に、ベンチじゃなくてブルペン抜かれたんですよ、カメラに。佐々木投手は結構喜んでたんですよ、同点ホームランだったから。でも山本投手だけ、たぶん投げることわかってたんだと思うんですけど、全く喜んでなかった。逆に気が引き締まってたんですよ。同点に追いついて自分が投げるんだみたいな意思が見られたんで、僕はその2つが間違いなく、試合の勝ちにつながるなと勝手に思ってましたけどね」とした。

一方、元メジャーリーガーで野球解説者の五十嵐亮太氏は「僕は一茂さんとは逆で、100％っていうほどの差なかったなと思っていました。だから見ながら常に一茂さんの顔はよぎってましたよ。やばかったですよ。本当にもう僅差だし、どっちが勝ってもおかしくないのに、よく100％って言ったなと思って」と苦笑。すると、長嶋は「君は本当の解説者。俺は本当の解説者じゃないから言えるんだよ」とさらり。

これに、長嶋と旧知の仲である石原良純は「でも一茂さん、今の聞いていると、いいこと言うなと思って聞いてたよ。もしかしたら、（解説）できるんじゃない？」。玉川氏は「ちょっと後付けっぽい…」と懐疑的な目を向けるも、長嶋は「いやいやいや、ここでの解説って全部後付けでしかないじゃないですか」と反論。

とはいえ、「僕正直言うと、打線とかチーム力は僕、ブルージェイズのが上だったと思う」とも。「ところが、ブルージェイズの方が打線はつながるし、ゲレーロJr.が打ってチームを鼓舞するし、すごくつながりのある打線だったんですけど、やっぱり野球の一発の怖さっていうのに泣いたんですよ。ソロホームラン3本しかドジャース点取るようがなかったんですよ。全く打てる雰囲気なかったし、つながる雰囲気全然なかったの。しかしこういうことが起きるっていうのは、やっぱ山本投手が後ろに控えてたから、やっぱり選手はどっかで信じてたっていう部分が、僕はあったんじゃないかと思う。あと、ロバーツ監督の継投、昨日に関しては言うと、僕はほぼ90点、95点ぐらいかなと」とコメントした。