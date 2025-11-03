高市内閣の支持率は、読売新聞社の緊急全国世論調査（１０月２１〜２２日実施）で７１％となり、発足直後の支持率としては大平内閣以降で歴代５位となった。

過去長期政権となった小泉内閣、第２次安倍内閣と比較すると、「若年層」、「自民党支持層」、「無党派層」でいずれの内閣も高いことがわかった。

今回の調査で高市内閣の支持率を年代別にみると、１８〜３９歳は８０％、４０〜５９歳は７５％、６０歳以上は６３％。男女別では、男性７１％、女性７２％。自民党支持層では８８％、無党派層では６３％。

小泉内閣（２００１年４月〜０６年９月）の発足時の支持率は８７％で歴代トップで無党派層では８４％に上った。

在任中の内閣支持率の平均は５６％。年代別にみると、２０〜３９歳は５４％、４０〜５９歳は５３％、６０歳以上は６１％で満遍なく浸透している。男女とも５６％で、自民支持層に限ると８４％、無党派層では４２％だった。自民支持層を固めつつ男女や年代を問わず幅広い層から支持を受けていた。

小泉内閣の支持率が急落したのは外務省の不祥事対応などで混乱を招いた田中真紀子外相（当時）が更迭された後の０２年２月だ。前月の７８％から５３％へと下がった。下落幅が目立ったのは無党派層で、７１％から４１％へ３０ポイント下げた。

第２次安倍内閣（１２年１２月〜２０年９月）の発足直後の支持率は６５％で、在任中の平均は５３％だった。在任中を年代別にみると、１８〜３９歳（１６年３月までは２０〜３９歳）は５９％、４０〜５９歳は５３％、６０歳以上は５１％で若年層から比較的支持され、男女別では男性５８％、女性は４９％と男性に強かった点が小泉内閣と異なる。自民支持層に限ると８９％だったのに対し、無党派層は３０％止まり。自民支持層は固めたものの、無党派層には食い込めていなかった。

１７年７月、安倍内閣の支持率は前月の４９％から３６％へと１３ポイント下落した。学校法人「加計学園」の獣医学部新設問題が報道されていた時期で、自民支持層の８１％や若年層の４４％は比較的高かったが、無党派層では１６％に下がった。発足時に支持していた無党派層に見限られた形だ。

一方、第１次安倍内閣（０６年９月〜０７年９月）は、発足直後の支持率は７０％と高かったが、年金記録漏れ問題や閣僚の不祥事が重なり短命に終わった。退陣時は２９％まで落ち込み、若年層２２％や自民支持層７１％、無党派層１３％で、若年層、無党派層とも支持は少数だった。