¡Ö²ñ¿©Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×DeNAÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡ÖÌîµå¥ª¥¿¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¶È²È¤È¤Î²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥×¥íÌîµå½é¤Î½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬²ñ¿©¤Ç¸«¤»¤¿àÌîµå°¦°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆî¾ì¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¼Â¶È²È¤Îº´Æ£ÂºÆÁ¤µ¤ó¡£²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂ®Êó¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ý¥Ê¥ÓÌîµåÂ®Êó¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿10·î29Æü¤Ïºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡½Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¹¥Ý¥Ê¥Ó°ìµåÂ®Êó³«¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌîµåÃæ·Ñ¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤ªÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîµå¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö²ñ¿©Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¹¤®¡ªÂºÆÁ¤µ¤ó¤âÆî¾ì¥Þ¥Þ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÌîµå¥ª¥¿¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê½÷À¤À¤È¤Ï¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£