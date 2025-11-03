22歳のLIV選手がマスターズ＆全英出場へ ここまでのナショナルOPで出場権を獲得した4人は？
先週のアジアンツアー「LINK香港オープン」で、LIVゴルフで戦う22歳のトム・マキビン（北アイルランド）が2位に7打差をつける圧勝を見せた。この勝利で来年の海外メジャー「マスターズ」と「全英オープン」の出場権を獲得した。
最終日を単独首位で向かえたマキビンは前半で3つスコアを伸ばすと、後半は勢いに乗り10番から7ホールで5つのバーディを奪い「63」をマークしてトータル27アンダー。2位で同じLIVゴルフで戦うピーター・ユーライン（米国）に付け入る隙をみせなかった。マキビンは2020年に北アイルランドのベルファスト・ロイヤルアカデミーを卒業。その後、米国に渡りフロリダ大学へ進学する予定だったが、コロナ禍の影響で進学せずにプロ転向した。フロリダのマイナーリーグなどを転戦後、23年にDPワールド（欧州）ツアーの「ポルシェ・ヨーロピアンオープン」で初優勝を飾った。25年1月には、LIVゴルフに参戦。ジョン・ラーム（スペイン）、タイレル・ハットン（イングランド）らと『リージョンXIII（13）』のメンバーとして戦っている。マキビンは新資格でマスターズ出場を得た初のLIVゴルフ勢となった。マキビンにとっても初のオーガスタとなり、ここまでの4大会は全員が「初出場」を決めている。今年8月、オーガスタ・ナショナルGCとR&Aが共同で発表した来年のマスターズ、全英の出場資格に、6つのナショナルオープンの勝者が追加された。ここまで行われたのは6つのうち4大会。米欧共催の7月「ジェネシス・スコットランドオープン選手権」をクリストファー・ゴッタラップ（米国）が制し、この資格で翌週に行わた全英に出場。来年はマスターズにも初出場する。9月、欧州ツアー「スペインオープン」では27歳のマルコ・ペンジ（イングランド）が勝利した。全英は今年も含めて3度の出場経験があるが、マスターズには初出場となる。「信じられない。オーガスタはずっとプレーしたいと願ってきた。なぜなら僕のゲームにとても合っていると感じているから」と興奮した。10月の日本ツアー「日本オープン」を制した片岡尚之も、両大会の出場権を獲得。「世界ランキング500位がマスターズへ」と世界から注目をあびた。オーガスタ・ナショナルGCのフレッド・リドリー会長が話した、「歴史あるナショナルオープン選手権で頂点に立ったトップ選手を称え、世界で戦うことを支援する」という願いは叶っている。残すナショナルオープンは「オーストラリアオープン選手権」（11月28?12月1日）と「南アフリカオープン選手権」（2026年2月26?3月1日）の2大会となった。
