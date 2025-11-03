ロッテの種市篤暉投手（27）、阪神の及川雅貴投手（24）、ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が15、16日に東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の侍ジャパンを辞退した。NPBエンタープライズが3日に発表した。

辞退理由は種市が腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため。広島の佐々木泰内野手（22）が追加招集された。背番号は「5」で、10日の広島との練習試合から参加する。

種市は今季24試合に先発して9勝8敗、防御率2.63をマーク。9、10月は5試合で4勝1敗、防御率0.95の好成績で月間MVPを受賞し、代表選出時は「（来春の）WBCに向けてアピールできるように全力で頑張りたい」とコメントしていた。10月29日から宮崎県都城市で始まったチームの秋季キャンプにも参加していたが、腰の張りを訴えて同31日の練習を休み、大事を取って今月1日には帰京していた。

及川は今季、左のセットアッパーとして両リーグトップの66試合に登板。NPB新記録の18試合連続ホールドをマークし、防御率0.87と安定した投球で阪神の2年ぶりのセ・リーグ制覇に貢献した。代表選出時は「強化試合だけど日本を背負っているし、ピッチクロックとかボールの違いとかの問題にも早めに準備して、しっかり対応していきたい」と抱負を述べていた。

牧原は今季、125試合に出場してパ・リーグ唯一の打率3割となる.304をマークし、育成出身選手として初めて首位打者を獲得。ソフトバンクのリーグ2連覇と5年ぶりの日本一に大きく貢献していた。