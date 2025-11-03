オズワルド伊藤、蛙亭イワクラとの破局の瞬間を激白「話があるというLINEが…」
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、2日放送のABEMAのバラエティー『チャンスの時間』（毎週日曜 後11：00）に出演。蛙亭・イワクラとの破局をメディア初告白した。
【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然
この日の放送では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。伊藤が「りなぴっぴの館」を訪れ、“衝撃事実”をメディア初告白する展開となった。
番組では、「強いていうなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない」と語った伊藤の“今後の転機”を、りなぴっぴが“タロット”で占うことに。1月から12月までをあらわすカードをめくったりなぴっぴは、9月のカードを指して「相当悩んでます」「1人でずっと考えてる」と切り込んだ。
さらに、絵柄が逆さまに出たカードを「（正位置であれば）考えていることが大事な時期だけど、（逆さまだから）考えていることがあんまり良くない」と、現在悩んでいることに意味がないと断言。そこでノブが「イワクラさんに相談しないんですか？」と問いかけると、伊藤は「別れまして…」とイワクラとの破局を告白した。突然の発表にスタジオ一同騒然、大悟も「わしも聞いてない」と驚く中、伊藤は「すっごい当たってる」と、まさにりなぴっぴが指摘した9月の出来事だと明かした。
そして「大悟さんと1ヶ月前、収録終わりに飲んで、珍しくアドバイスというか、お叱りまでいかないんですけど、そういう話をさせてもらった。落ち込んで朝7時まで飲んで、家帰って仕事に行った時に、話があるというLINEが来てた」「その日、夜2人で話し合って…」と振り返った伊藤。リンダカラー∞のDenが思わず「さっきと顔が違うよ、伊藤さん！」とツッコミを入れる場面もあった。
「表で言ったのは今日が初めて」「俺が言ったというか導き出された」と語った伊藤に、千鳥は「さすが」「大手柄です」とりなぴっぴを称えた。その後、破局を迎えた伊藤とイワクラの今後を占ったりなぴっぴの助言に、伊藤は「恐ろしくスッキリしてます」とコメント。破局の真実を導き出したりなぴっぴは、続けて伊藤の仕事運を占うが…。
