巨人の阿部慎之助監督は３日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われている秋季キャンプ第２クール開始に取材に応じ、２日に第７戦が行われた米大リーグのワールドシリーズに言及。死闘の末、ドジャースが連覇を果たしたが「見たよ。すごいね。やっぱ短期決戦っていいピッチャー、いいピッチャーつぎ込んでくるから、ホームラン打たれるとデカいな。やっぱホームランで決まるんだなと思って見てた。日本もソフトバンクとタイガースも決まったのはホームランだったし、結局大きいよね。いいピッチャーから連打、連打とかでね、点は取れないってことだよね」と、語った。

今年３月には日本での開幕戦を前に来日していたドジャースと試合も経験。「素晴らしいチームとやって、試合させていただいて、ありがたかったですしね。すごい。球団史上初のワールドシリーズ連覇と。（ＷＳは）盛り上がりようもやっぱ素晴らしいなっていうのは思ったし、そのファンの熱量もすごいなってテレビを見てるだけだけど、すごいなって伝わってきた」とうなずいた。