「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

神戸市出身のＫＩＮＧ陸斗（１８）＝ＲＯＹＡＬ ＫＩＮＧＳ＝が第１試合（５１キロ３分×３回、キックボクシング）で水野夢斗（１８）＝ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ＝から３度のダウンを奪い、１回２分５秒ＴＫＯで圧勝。地元神戸で迎えたＲＩＺＩＮデビュー戦を鮮やかに制した。

ＲＩＳＥフライ級で６位にランクされる陸斗と１１位の水野による１８歳対決。ケージでの初めての戦いとなった陸斗は、リーチで上回る相手の懐に鋭いステップインで入っていき、積極的にパンチを打ち込む。１分過ぎに左ストレートを効かせて先制のダウンを奪うと、再開後もダメージのある相手に連打でダウンを重ね、スリーノックダウンでのＴＫＯ勝ちとなった。

陸斗は「どうですか？面白かったですか〜」と大観衆に呼びかけた。地元でのビッグイベント参戦が決まった反響は大きく「試合前は今までとは比べものにならないくらい、多くの人から声をかけられた。めちゃめちゃ励みになりました」と明かす。約２００人の応援団からの声援も後押しに、注目の若手対決を圧倒した。

「格闘技界の顔になれるように頑張ります。ＲＩＳＥのベルトを巻いて、いろいろな団体にも挑戦していきたい」と力強く宣言。まずは那須川龍心が返上したＲＩＳＥフライ級王座の獲得を目指す。