きっと忘れない。泣きながら食べた【月曜日のえび天うどん】／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。

■水曜日の鶏と卵の雑炊

鶏と卵の雑炊


■鶏と卵の雑炊

材料（2人分）

鶏むね肉…100g

卵…1個

ごはん…1杯

万能ねぎ（小口切り）…適量

A 白だし…大さじ3

　水…300ml

作り方

1.鶏肉は1cm角に切る。卵は溶きほぐしておく。

2.ごはんは水で洗い、ザルにあげて水けをきる。

3.鍋にAを合わせて、鶏肉を加えて中火にかける。肉の色が白く変わったら2を加えてさっと混ぜる。

4.やや強めの中火にし、卵を回し入れる。

5.卵が固まったら万能ねぎを散らす。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』