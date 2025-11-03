寝込んだ夜のやさしい味。白だしでサッと作る【鶏と卵の雑炊】
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日の鶏と卵の雑炊
■鶏と卵の雑炊
材料（2人分）
鶏むね肉…100g
卵…1個
ごはん…1杯
万能ねぎ（小口切り）…適量
A 白だし…大さじ3
水…300ml
作り方
1.鶏肉は1cm角に切る。卵は溶きほぐしておく。
2.ごはんは水で洗い、ザルにあげて水けをきる。
3.鍋にAを合わせて、鶏肉を加えて中火にかける。肉の色が白く変わったら2を加えてさっと混ぜる。
4.やや強めの中火にし、卵を回し入れる。
5.卵が固まったら万能ねぎを散らす。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』