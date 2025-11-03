「プレッシャーはある。でも…」キャプテン&守護神の村松秀司がU-17W杯での活躍誓う！ 異色のキャリアを突き進む男が“初の世界戦”へ【U-17日本代表】
サッカーも勉強も常に全力だ。アメリカで生まれ育ち、文武両道を貫いてきた。ロサンゼルスFCのアカデミーでプレーするGK村松秀司が自身初の国際大会に向けて、モチベーションを高めている。
11月２日、U-17ワールドカップに挑むU-17日本代表が、初戦となる３日のモロッコ戦の前日練習を実施した。１時間半弱のトレーニングで戦術面やセットプレーの確認を中心に行ない、良い状態で調整を進めたなかで、村松もコンディションの良さを示した選手のひとり。機敏な動きでシュートをセーブし、コーチング面でも的確な指示と鼓舞する声で存在感を発揮した。
アメリカ人の父と日本人の母を持ち、アメリカで生を受けた村松。15歳の頃から日本サッカー協会に自身の動画を送り続けていたほど、日本代表への憧れが強かった。そして今年２月に初招集。４月のU-17アジアカップ（U-17W杯のアジア最終予選）では副キャプテンの役割を全う。リーダーシップも含めて周囲から高く評価され、今大会はキャプテンとして大舞台に臨む。
チームを預かる廣山望監督も大きな期待をかけている。
「人間的にも落ち着いていて、視野も広い。我々コーチ陣よりもしっかりしている。（みんなが）一目置く存在で、（生活している）社会が違うとはいえ、自分で運転して学校に行ったり（自宅から練習場まで、片道１時間以上を自動車を運転して移動）というのも”半大人”なんですよね。遠征も（アメリカから）１人で飛行機に乗って合流してくれる。色々な意味で、みんなも信頼していると思います」
ピッチ内外で“大人”として振る舞う守護神は、学業の面でも人一倍努力を重ねている。アメリカ屈指の名門校進学を志しており、志望している大学は米国でもトップ10に入る超名門校。花巻東からスタンフォード大に進学し、今秋にソフトバンクからドラフト１位指名を受けた野球の佐々木麟太郎のように、文武両道でさらなるレベルアップを目ざしている。今大会中もアプリなどを使って勉強を進めており、時間をうまく使いながら準備に余念がない。
だが、最も大事なのはワールドカップ。今はそのことしか頭にない。
「プレッシャーはある。ワールドカップの本番のステージなので、それは絶対にある。でも４月のアジアカップから時間が経ったので、自分に集中することとか、緊張に対してもコントロールできるようになった。今回も良い試合ができると思う」
４月のアジアカップではオーストラリアとの第３戦（２−３）とサウジアラビアとの準々決勝（２−２／２PK３）に出場したものの、大会２日前に足を痛めた影響で満足いくプレーができなかった。その悔しさは今も覚えている。
「アジアカップの悔しい気持ちは覚えている。このワールドカップでもあのような気持ちが残らないように頑張りたい」とは村松の言葉だ。
ロサンゼルスで育ち、文武両道を貫く守護神は日本を勝利に導けるか。幼い頃から憧れていた日本代表のユニホームを纏い、自慢のシュートストップを武器に躍動を誓う。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
