人気俳優4人の時代劇ドラマが激戦状態、広告数ではレオ・ローが圧勝

中国で人気俳優が主演の時代劇ドラマの配信が集中する中で、レオ・ロー（羅雲熙）主演の「水龍吟」が広告数で他を圧倒する人気を示している。

10月20日に優酷（YOUKU）で配信をスタートしたゴン・ジュン（龔俊）主演の「暗河伝」に続き、24日に芒果TV（マンゴーTV）でレオ・ロー主演の「水龍吟」、25日に愛奇芸（iQiyi）でチョン・イー（成毅）主演の「天地剣心」が配信をスタートした。さらに、ディン・ユーシー（丁禹兮）主演の「山河枕」も30日に騰訊視頻（テンセントビデオ）に登場。作品の話題性と影響力を示す「熱度」ランキングで4作品が激戦を繰り広げている。

ヒット指数や有効再生回数でトップに立っている「水龍吟」は、広告数でもライバルの3作品を上回り、計122個に上った。これに続くのが「暗河伝」で109個、さらに「天地剣心」は57個、「山河枕」は23個となっている。

ゴン・ジュンは近年、「恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜」や「夜明けの恋人たち 〜Love in the Wind〜」など主演ドラマの数字が不振だったが、このほどリアリティー番組「花兒与少年」で好感度が急上昇したことが、「暗河伝」に広告が集まる理由の一つとみられている。また、「天地剣心」は「恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜」からスタートした3部作の最後を飾る作品だが、前2作の数字が振るわなかったことが影響し、広告募集への反応が薄かったと推測されている。（Mathilda）