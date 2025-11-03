女優の黒柳徹子（92）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した演歌歌手・天童よしみ（71）の母・筆子さん（92）に驚く場面があった。

デビュー後しばらくは、天童のヘアスタイルを担当していたという筆子さん。20代の頃は“聖子ちゃんカット”にしていた天童に、「うなじを見せなきゃダメ、運気も上がるかも」とアップスタイルを助言したという。

そんな筆子さんは、同番組の大ファン。番組では黒柳の衣装に注目しているといい、最近は黒柳のYouTubeチャンネルもチェック。天童は「あれで食欲が増すんです」と解説したが、好きな食べ物は「お肉です」と答えた筆子さんに、黒柳も「そうですよね、私もお肉大好きです」と意気投合した。

母の普段の様子について、天童は「お化粧を欠かさず、毎朝どこにも行くことがない日なのに、1時間ぐらいかけてる。まず基礎から」と説明。黒柳が「どうやってらっしゃるんですか？」と聞くと、たっぷりの化粧水でパッティングしていることを明かした。

すると黒柳は「だって今92？凄い奇麗ね、お肌」と納得。同い年の筆子さんの美肌に「おでこなんかも凄い奇麗ね、シワなんか全然ない。おでこもやっぱりパッティングなさるの？」と驚いた。

これを受けて、天童は「朝はそこから始まって、その頃合いを見て私はパンを焼きます」と告白。「すんごい時間がかかるんですよ」と笑わせたが、黒柳は「出掛けるとかお客様が来るとかじゃなくても、とにかくお肌の手入れを。だって凄い奇麗ですよね、92なんて思えない、素敵」と感心しきり。筆子さんは「そんなことないです」と謙そんしていた。