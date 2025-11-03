市川團十郎、妻・小林麻央さんとの“思い出の場所”で思い馳せ「色々思い出してます」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が3日、自身のブログを更新。2017年6月に亡くなった妻・小林麻央さん（享年34）へ思いをはせた。
【写真あり】市川團十郎、長男・堀越勸玄と手つなぎショット
團十郎は「ママと結婚式したところだよ、」と題し、「たまたま今日は、結婚式したホテルで後援会でしたから」「ここだったんだよ。と、、」と伝え、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と手をつなぐ写真を投稿。
続けて、「よくここ手を繋いで歩いて今思い出したよ、と、」と空の写真を公開。「色々思い出してます、」と麻央さんへ思いをはせた。
團十郎と麻央さんは、2010年3月に結婚（当時は海老蔵）。11年7月に長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、13年3月に勸玄が誕生した。麻央さんは16年6月に乳がんを患い闘病していることを公表、17年6月22日に亡くなった。
