¾®ÎÓËãÌí¤Ø¤ÎºÆ²þÌ¾¤òÉ×ÉØ¤Ç¥é¥Ö¥é¥ÖÈ¯É½¡¡É×¤ÎÔ¢¸÷»á¡Ö¸µ¤Î¾®ÎÓËãÌí¤ËÌá¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤¿¡×
¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËãÌí¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¾®ÎÓËãÌí¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÔ¢¸÷¿¿Ìí¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¡ØÔ¢¸÷¿¿Ìí¡Ù¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Çµ»ö¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºÝ¤ËÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾Á°¤¬Á´¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ô¢¸÷¿¿Ìí¤Ë»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å»öÀè¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¿¿Ìí¤µ¤ó¡¢¿¿Ìí¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡É×¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÔ¢¸÷¶ã»á¤â¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ô¢¸÷¿¿Ìí¤ò¸µ¤Î¾®ÎÓËãÌí¤ËÌá¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤ÇÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¡£¾®ÎÓ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤¬¡Ö¾®ÎÓËãÌí¡×¤ËÌá¤·¤¿¤³¤È¤òÉ×ÉØ¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤â°ìÏ¡ÂñÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£±£¸Ç¯£··î¤ËÔ¢¸÷»á¤È·ëº§¡££²£±Ç¯£´·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ±»á¤¬£²£²Ç¯£³·î¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²¿Í¤ÏÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÆ±Ç¯£¶·î¡¢Æ±»á¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£