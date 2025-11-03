¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç05¡Û¡ÖÁá¤¹¤®¤ë»à¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÎÞ¤·¤¿¡ÄËÜÅÄÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜ»ï¤À¤±¤Ë¸«¤»¤¿ÁÇ´é¡×
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç05Ç¯11·î25Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÄÉÅé¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÇ®¾§¡¢Ç®°¦¤Þ¤ÇàÁáÀ¤áËÜÅÄÈþÆà»Ò.¡ÖËÜ»ï¤Ë¤À¤±¸«¤»¤¿ÁÇ´é¡×¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç05Ç¯11·î£¶Æü¡¢²Î¼ê¤ÎËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤µ¤ó¤¬µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¤Î¤¿¤á¡¢38ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÈà½÷¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØFRIDAY¡Ù¤ÎÄÉÅé¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÅÄÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ç04Ç¯¤«¤é¡ÖËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¥¡×¤È²þÌ¾¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅÄÈþÆà»Ò¡×¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
10¥õ·î´Ö¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¤Ë
¡Ç05Ç¯11·î£¸Æü¤ËÄÌÌë¤¬¡¢Íâ£¹Æü¤Ë¤Ï¹ðÊÌ¼°¤¬ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤Î»Ô±ÄºØ¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢6400¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤ËÃ¯¤â¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º×ÃÅ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿°ä±Æ¤ÎÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¹¥ßÁð¤È¸ÕÄ³Íö¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤¬²Î¤¦¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¶Ê¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÏÀ¨Àä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ôº£Ç¯£±·î¤«¤éÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÂ³¤±¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ ¾õ¶·¤Ï²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¸ýÆâ±ê¤¬¤Ç¤¡¢¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉ¹¤À¤±¡£È±¤¬È´¤±¡¢¶ÚÆù¤â¼å¤ê¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¾ï¤Ëµ¤¾æ¤Ç¡¢¸«Éñ¤¤µÒ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¤è¡× ¤È¾Ð´é¤ÇÀÜ¤·Â³¤±¤¿¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤ò²Î¤¤¡¢¡ÖËÜÅÄÈþÆà»Ò¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡× ¤ÈÉÂ±¡Æâ¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
11·î£³Æü¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ £¶Æü¸áÁ°£´»þ38Ê¬¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²ÎÉ±¤ÏÌ²¤ë¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡Õ
ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØFRIDAY¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¤ÎÈà½÷¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸µ¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤Î½ôÀ±ÏÂ¸Ê¤È¤ÎÇ®°¦¥¹¥¯¡¼¥×¤Ê¤É¤â·Ð¤ÆËÜ»ï¤ÏÈà½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤À¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ä¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë·üÌ¿¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñetc.¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÈà½÷¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Îßê¤á¤¤ËËþ¤Á¤¿àÁÇ´éá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤È·ã¤·¤¤¹ø¿¶¤ê¡×¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È
ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤ËÃæ»³ÈþÊæ¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦Ãæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Íâ1986Ç¯£²·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø1986Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥ê¥ó¡Ù¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¥Ø¥½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤È¡¢·ã¤·¤¯¹ø¤ò¿¶¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992¡Á1993Ç¯¤Ë¼çÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë£±Ç¯´Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÇÎ×¤ß¡¢Ìó£±Ëü5000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¬Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë£±Ç¯È¾¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¡¢±éµ»ÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ø²°º¬¤Î¾å¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡Ù¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ÏÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò³«¤¯¡£¥ô¥©¥¤¥È¥ì¤Ç¹â²»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ËÆüËÜ¸ì»ì¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥Í¥ª¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î£³ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ç05Ç¯£±·î¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
10¥õ·î´Ö¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç£²ÅÙ¤ÏÂà±¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ç05Ç¯¤Î12·î16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÄÉÅéÈÖÁÈ¡Ö¡ØÅ·»È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉ±¡¡ËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¥¡Ù¡ÁÌ´¤ÈÆ®¤¤¤Î38Ç¯¡×¤Ç¡¢ÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìó£µ»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆùÀ¼¥Æ¡¼¥×¤ÏÈà½÷¤Î´°Á´Éüµ¢¤ò´ü¤·¤ÆÆ®ÉÂ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¦ºî»ì²È¤Î´äÃ«»þ»Ò¤µ¤ó¡Ê¡Ç13Ç¯Ë×¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÉÂ¾õ¤äµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡Ø¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¤éÉÂ¼¼¤ÇÏ¿²»¤·¤Æ´äÃ«¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿²Î¤Ï30¶Ê°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£