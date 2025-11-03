ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続のワールドチャンピオンに輝いた。米メディアは9回裏の守備にあった意外な事実に脚光を当てている。

ドジャースは1点ビハインドの9回、ロハスが起死回生の同点ソロ。しかしその裏、2死満塁の大ピンチを招いた。クレメントが放った打球は左中間へ。左翼キケ・ヘルナンデスと中堅パヘスが打球を追い衝突。パヘスの好捕で難を逃れた。この場面で、キケはしばらくグラウンドにうずくまる姿があったが、その後起き上がってプレーを続けた。

米スポーツ専門局「ESPN」は「ドジャースが延長戦で第7戦を制し、ワールドシリーズ連覇」との見出しで、9回裏の守備を振り返ったキケのコメント記事を掲載した。

「ウィリー・メイズのように（キャッチ）しようとしたら、パヘスにタックルされたんだ。まるで打ち負かされたみたいで、俺たちは負けたと思った」とキケ。パヘスと衝突後、数秒間グラウンドに倒れて動かなかった理由は、“勘違い”からだったという。

「負けたと思ったから、倒れ込んでいた。そうしたら彼（パヘス）が近づいてきて、『大丈夫か？』って聞いてきた。『そんなのどうでもいい、キャッチできたのか？』って言ったら、『ああ、したよ』って。それで俺は『よっしゃ、やるぞ！』って感じだったよ」

ドジャースは、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりの2連覇。3日（同4日）からロサンゼルス市内でパレードが開催される。



（THE ANSWER編集部）