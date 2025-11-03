甘じょっぱい味わいと食感の対比が楽しい！ブルボン スナック菓子「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」

ブルボンから、1袋で味わいのコントラストが楽しめる「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」が登場します。

コク深いキャラメルポップコーンと、スパイシーなタンドリーチキン風味のコーンスナックをアソート！

2025年11月4日(火)より全国で発売されます。

ブルボン スナック菓子「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」

価格：オープンプライス

内容量：33g

発売日：2025年11月4日(火)全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：6カ月

「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」は、甘いポップコーンとしょっぱいスナックが1袋で楽しめる商品です。

甘味と塩味のクセになる味わいはもちろん、ポップコーンの“カリふわ食感”とコーンスナックの“ザクザク食感”という、食感の対比も楽しめます☆

丁寧に煮詰めたコク深い味わいのキャラメルを、1粒ずつにしっかりとまとわせたポップコーン。

そこに、うま味とスパイスの香りがきいたタンドリーチキン風味のコーンスナックが合わさっています。

1袋で甘味と塩味のコントラストが楽しめる、あとひく味わいです！

甘じょっぱい味わいと食感の対比が楽しいスナック菓子。

ブルボンの「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」は、2025年11月4日(火)より発売です。

