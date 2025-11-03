お見送り芸人しんいち、オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラの破局報道で後釜狙う？「女として見てる」
お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが3日、都内で行われた書籍『嫌われ者って金になる！』の取材会に登壇。オズワルド・伊藤俊介と蛙亭のイワクラの破局について言及した。
【写真】サングラス姿で登場し笑いを誘ったお見送り芸人しんいち
先日、オズワルドの伊藤俊介が約4年交際していた蛙亭のイワクラと破局したとバラエティー番組で告白。この破局について、しんいちは「ぶっちゃけて言うと、結婚してほしかった」と2人の幸せを願っていたとしつつ「イワクラちゃんを女として見てたんです。めっちゃかわいいんですよ、目の前で見ると」と本音を明かした。
しんいちは「伊藤くんの後っていう葛藤はあるけど、僕がイワクラちゃんと付き合ったらどうなるんだろうって想像してます。吉本さんともめんのかな」とにやり。「僕タイプで、才能ある人好きなんですよ。エロい発言とかもするんで、エロいんかー！って思いながら見てます」と想像をふくらませていた。
本書は、炎上芸人、クズ芸人として独自のポジションを築き上げたお見送り芸人しんいちが、芸能界での生き残り方や人間関係の構築術8、精神安定のためのテクニックなどを惜しみなく綴った1冊。誹謗中傷んい負けないメンタル術や、先輩芸人との距離の縮め方、ずるをしながら生きる処世術など、実体験に基づいた実用的なノウハウが詰まっている。
取材会にはほかに、ゆんぼだんぷのカシューナッツ、デパルマの西川よしやが登壇した。
【写真】サングラス姿で登場し笑いを誘ったお見送り芸人しんいち
先日、オズワルドの伊藤俊介が約4年交際していた蛙亭のイワクラと破局したとバラエティー番組で告白。この破局について、しんいちは「ぶっちゃけて言うと、結婚してほしかった」と2人の幸せを願っていたとしつつ「イワクラちゃんを女として見てたんです。めっちゃかわいいんですよ、目の前で見ると」と本音を明かした。
本書は、炎上芸人、クズ芸人として独自のポジションを築き上げたお見送り芸人しんいちが、芸能界での生き残り方や人間関係の構築術8、精神安定のためのテクニックなどを惜しみなく綴った1冊。誹謗中傷んい負けないメンタル術や、先輩芸人との距離の縮め方、ずるをしながら生きる処世術など、実体験に基づいた実用的なノウハウが詰まっている。
取材会にはほかに、ゆんぼだんぷのカシューナッツ、デパルマの西川よしやが登壇した。